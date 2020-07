Spielberg (dpa) - Sebastian Vettel & Co. werden in Spielberg auf eine Geduldsprobe gestellt. Aus Sicherheitsgründen sagten die Rennkommissare nach Dauerregen das Abschlusstraining zum Formel-1-Rennen in Österreich Anstatt ab 12.00 Uhr in die letzte Übungseinheit vor der geplanten Startplatzjagd (15.00 Uhr) zu gehen, sind die Rennställe zum Warten gezwungen. Die Rennkommissare prüfen nun, die Qualifikation notfalls am Sonntagmorgen auszutragen.

Die starken Regenfälle auf dem Red-Bull-Ring hatten zuvor schon dafür gesorgt, dass das Formel-3-Rennen im Rahmenprogramm der Motorsport-Königsklasse in der Steiermark nach nur zwölf Runden abgebrochen worden war. Die Bedingungen waren für die Fahrer zu gefährlich geworden.

Sollte auch eine Formel-1-Qualifikation nicht möglich sein, würden die Zeiten des letzten Trainings für die Startaufstellung herangezogen. Darauf wies Renndirektor Michael Masi hin. Die schnellste Runde drehte Max Verstappen im Red Bull vor Mercedes-Mann Valtteri Bottas. Weltmeister Lewis Hamilton im zweiten Silberpfeil wurde Vierter.

Vettel blieb eine letzte schnelle Runde am Freitag verwehrt, weshalb der Ferrari-Pilot im zweiten Freien Training nur auf Rang 16 gefahren war. «Es war wichtig, dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben. Das Auto hat sich deutlich besser angefühlt als letzte Woche», hatte Vettel gesagt.

Im Oktober vergangenen Jahres war letztmals ein Abschlusstraining in der Formel 1 abgesagt worden. Taifun Hagibis hatte die Königsklasse des Motorsports in Japan sogar für einen kompletten Tag zum Stillstand gebracht. Aus Vorsicht vor dem Wirbelsturm hatten die Organisatoren vorab alle Aktivitäten für den Tag abgesagt.

Regen und starker Wind hätten eine reibungslose und sichere Startplatzjagd auf dem Suzuka Circuit nicht erlaubt, hieß es damals. Die Qualifikation wurde damals am Rennsonntag nachgeholt.

© dpa-infocom, dpa:200711-99-754334/4