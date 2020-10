Das Rennen im Albert Park werde wieder an seinem gewohnten Platz sein, wenn der neue Kalender für das WM-Jahr 2021 veröffentlicht werde, sagte Renn-Geschäftsführer Andrew Westacott dem Fachportal «Speedcafe». Es sei damit zu rechnen, dass der vorläufige Grand-Prix-Kalender Mitte oder Ende Oktober feststehe. Noch vor Jahresende müsse die Formel 1 dann endgültig festlegen, ob das Rennen wirklich in Australien gefahren werden könne. «Es hat niemand ein Interesse an einer erneuten Absage wie dieses Jahr», sagte Westacott.

Trotz der Corona-Pandemie war der Formel-1-Zirkus im vergangenen März nach Melbourne gereist. Nach einem Coronafall beim McLaren-Team wurde der Grand Prix kurz vor Beginn des Freitagstrainings abgesagt. Danach musste die Rennserie eine Zwangspause bis Anfang Juli einlegen, ehe vor zunächst leeren Tribünen wieder gefahren werden konnte. «Ich bin optimistisch, dass wir Ende März wieder Zuschauer im Albert Park haben können», sagte Westacott.

Dafür benötigen die Renn-Organisatoren aber zunächst die Zustimmung der Behörden. Derzeit gelten für Australien und besonders für die Region um Melbourne noch strikte Einschränkungen bei der Einreise. Westacott verwies darauf, dass die Tourismus-Wirtschaft in Melbourne wiederbelebt werden müsse und Veranstalter Vertrauen bekommen sollten. Das Konzept für einen Grand Prix werde flexibel, schnell änderbar und «sehr, sehr sicher» sein.

Bislang ist noch kein Renn-Kalender für 2021 bekannt. Melbourne hat noch einen Vertrag bis 2025 mit der Formel 1.

