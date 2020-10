Der Ferrari-Pilot schaffte es als Elfter nicht in die Runde der besten zehn Fahrer. Es war das achte Mal in dieser Saison, dass Vettel die letzte K.o.-Runde verpasste. Der Grand Prix der Eifel findet am Sonntag (14.10 Uhr/ RTL und Sky) statt.

© dpa-infocom, dpa:201010-99-896642/5