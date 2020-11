Das US-Team Haas gilt als die beste Chance für den 21-Jährigen auf einen Stammplatz in der Motorsport-Königsklasse 2021.

«Ich habe in den letzten Jahren immer das Ziel verfolgt, mich als Fahrer weiterzuentwickeln, und ich bin mit meiner Entwicklung sehr zufrieden», sagte der Führende der Formel-2-Wertung weiter. «Der Wunsch, eines Tages Formel-1-Fahrer zu werden, war schon immer groß und ist tief in mir verwurzelt. Diesem Wunsch ordne ich alles unter.»

Haas-Teamchef Günther Steiner hatte dem TV-Sender RTL am Rande des Grand Prix in Imola zu einer möglichen Verpflichtung Schumachers gesagt: «Es wäre eine Ehre für uns, etwas, worauf wir stolz sein könnten.» Haas arbeitet eng mit Ferrari zusammen, der italienische Autobauer ist der technische Partner des Teams - und Schumacher wird in der Fahrerakademie der Scuderia ausgebildet.

