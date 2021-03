Motorsportchef Toto Wolff sagte dem TV-Sender Sky über eine mögliche Verpflichtung: «Wir alle wissen, was er kann und dass er einer der Top-Piloten ist, der irgendwie so diese letzte Chance nicht bekommen hat, bei einem Top-Team zu fahren. Meiner Meinung nach könnte er sicher überzeugen. Und so eine Ressource im Team zu haben, ist natürlich interessant, und da sind auch wir natürlich nicht abgeneigt.»

Hülkenberg (33) war bis Ende 2019 für Renault gefahren, hatte dann aber kein Stammcockpit mehr bekommen. In der vergangenen Saison war er an drei Grand-Prix-Wochenenden für die erkrankten Sergio Perez und Lance Stroll bei Racing Point eingesprungen.

Auf die Frage, wann eine Entscheidung falle, antwortete Wolff: «Die Frage ist nicht, bis wann die Entscheidung fällt, sondern wann sie bekanntgegeben wird.»

