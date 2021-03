«Wir sind recht optimistisch für eine komplette Saison», sagte der 66 Jahre alte Brite dem Sender Sky Sport F1 am Rande der Testfahrten auf dem Bahrain International Circuit. «Meiner Meinung nach sind wir durch das Schlimmste durch», ergänzte Brawn .

Die Motorsport-Königsklasse konnte im vergangenen Jahr erst mit rund viermonatiger Verspätung in eine Notsaison mit 17 Rennen starten. In diesem Jahr sind 23 Grand Prix geplant - es wäre ein Rekord. Beginnen soll die Saison in zwei Wochen in der Wüste von Sakhir. Der ursprünglich für den 14. März geplante Auftakt in Melbourne hatte abgesagt werden müssen, das Rennen in Australien soll im Herbst nachgeholt werden.

