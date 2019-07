Nürnberg (dpa) – Audi wird auch in der kommenden Saison des Deutschen Tourenwagen Masters an den Start gehen. «Für uns sind die nächsten beiden Jahre erst einmal gesichert», sagte Audi-Motorsportchef Dieter Gass der Deutschen Presse-Agentur vor dem vierten Rennwochenende am 6. und 7. Juli am Norisring.

Von dpa