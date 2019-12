Der 34 Jahre alte Pole wird in einem BMW an den DTM-Testfahrten im spanischen Jerez teilnehmen, wie der bayerische Autobauer mitteilte. «Ich kann mir eine Zukunft in der DTM sehr gut vorstellen. Ich suche nach einer neuen Herausforderung, und das ist die DTM ganz sicher», wurde Kubica in der Mitteilung zitiert.

Der Krakauer galt einst als kommender Weltmeister in der Formel 1, ehe er Anfang 2011 schwer bei einer Rallye verunglückte. Bis heute kann Kubica seinen rechten Arm nur sehr eingeschränkt nutzen. Dennoch gelang ihm in der abgelaufenen Saison nach acht Jahren das Comeback in der Königsklasse im Williams-Cockpit. Dort allerdings war er meist langsamer als sein Teamkollege George Russell (21), beide waren im unterlegenen Auto oft chancenlos. Zum Saisonende trennten sich Kubica und Williams einvernehmlich.