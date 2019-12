Ihm droht eine längere Sperre, sollte die B-Probe das Ergebnis bestätigen. In der abgelaufenen Saison belegte er in der WM-Wertung Platz 16. Die Probe wurde beim Grand-Prix-Lauf in Sepang in Malaysia am 3. November genommen und in einem Labor im sächsischen Kreischa untersucht.

Bereits im Januar machte Iannone auf sich aufmerksam, weil er nach einem Schönheitseingriff auf die ersten Testfahrten der Saison verzichten musste.