Nur der siegreiche Spanier Jorge Martin und Luca Marini aus Italien waren in Spielberg schneller als der Deutsche, der sich damit wie erhofft für seine zuletzt schwachen Leistungen rehabilitieren konnte. Marini übernahm mit seinem zweiten Platz die WM-Führung, Schrötter verbesserte sich um vier Positionen und ist nun WM-Elfter.

Überschattet wurde der fünfte WM-Lauf von einem schweren Unfall. Ex-MotoGP-Pilot Hafizh Syahrin aus Malaysia konnte dem gestürzten Motorrad des Italieners Enea Bastianini nicht ausweichen und krachte mit Vollgas in die Maschine des Rivalen. Syahrin wurde noch an der Strecke von den Rettungskräften behandelt, war aber bei Bewusstsein und wurde für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Danach wurde das Rennen zunächst abgebrochen und dann neu gestartet.

