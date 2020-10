Der 33 Jahre alte Audi-Pilot aus Minden gewann einen Tag nach seinem ersten Erfolg auch den zweiten Lauf in Belgien überlegen. Rast setzte sich bei seinem vierten Saisonsieg am Sonntag souverän mit mehr als fünf Sekunden Vorsprung vor Mike Rockenfeller im Audi und Lucas Auer im BMW durch.

Im Gesamtklassement liegt Rast mit 249 Punkten als Zweiter nur noch zehn Zähler hinter dem Führenden Nico Müller aus der Schweiz (259). Dritter im Kampf um die Meisterschaft ist der Niederländer Robin Frijns (243), der in Zolder nach einem Unfall vorzeitig aufgeben musste. Auch Müller hatte keine Chance auf den Triumph. Am kommenden Wochenende wird erneut in Zolder gefahren. Das Saisonfinale steigt vom 6. bis 8. November auf dem Hockenheimring.

