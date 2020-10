Marcel Schrötter fährt in Klasse Moto2 in die Top Ten

WM-Rennen in Le Mans

Le Mans (dpa) - Motorrad-Pilot Marcel Schrötter ist beim Grand Prix von Frankreich Zehnter in der Moto2-Klasse geworden. Der 27 Jahre alte Bayer zeigte vor 5000 Fans an der Strecke von Le Mans ein solides Rennen, konnte aber nicht an die Top-Platzierungen der Vorwochen anknüpfen.