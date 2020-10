«Die vergangenen zehn Jahre werden für mich immer mit emotionalen Erinnerungen verbunden sein», sagte Marquardt : «Ich durfte gemeinsam mit einer außergewöhnlichen Mannschaft alle Höhen und Tiefen im Motorsport erleben.» Zuvor hatten die Portale «motorsport-total.com» und «autosport.com» über die Personalie berichtet.

Kommissarisch soll Markus Flasch den Posten von Marquardt übernehmen. Der Österreicher ist bisher Geschäftsführer der M GmbH, die eine hinderprozentige Tochter der BMW-Gruppe ist. Marquardt wird das Pilotwerk für den Prototypenbau der BMW-Serienmodelle leiten. «Nach 25 Jahren im Motorsport freue mich sehr auf meine neue Herausforderung», sagte er.

Marquardt war vor seinem BMW-Engagement auch schon in der Formel 1 als Teammanager von Toyota im Einsatz. Seitdem er Motorsportchef bei dem bayrischen Hersteller ist, holte BMW unter anderem in der DTM 2012, 2014 und 2016 den Fahrer- sowie 2012, 2013 und 2015 den Markentitel.

An den Planungen des BMW-Motorsportengagements soll sich durch den Personalwechsel erstmal nichts ändern, die Bayern bleiben in der Formel E und wollen auch ihre Teilnahme im GT-Sport fortsetzen, hieß es in der Mitteilung. Der Ausstieg von BMW aus dem Deutschen Tourenwagen-Masters nach der diesjährigen Meisterschaft war schon länger beschlossene Sache.

