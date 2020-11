Der 27 Jahre alte Pflugdorfer belegte am Sonntag im vorletzten WM-Rennen nur gut 0,4 Sekunden hinter dem Dritten Marco Bezzecchi (Italien) den vierten Rang.

Der Sieg ging an den Spanier Jorge Martin, der seinen Landsmann Hector Garzo in dem spannenden Rennen auf Rang zwei verwies. Der Italiener Enea Bastianini belegte den sechsten Platz und behauptete vor dem Saisonfinale am nächsten Wochenende beim Grand Prix von Portugal die Gesamtführung.

