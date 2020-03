Verlegung der Spiele war unvermeidlich – der Weg dahin aber nicht unverzeihlich

2918 Meter misst der Olymp – nur. In Zeiten, in denen Bergsteiger 8000er sammeln, wie einst ältere Herren Briefmarken, nicht mehr als ein Hügelchen. Viel zu niedrig allemal, um dem Angriff des Coronavirus standzuhalten, das in den vergangenen Wochen mit Ausnahme der weißrussischen Fußballliga nahezu die komplette Sportwelt lahm gelegt hatte – und seit diesem Dienstag nun also auch das unumstritten größte Sportereignis aus dem Kalender des Jahres 2020 gestrichen hat. Ebenso erwartungsgemäß wie unvermeidlich.

Dass die Gastgeber in Japan und die höchsten Funktionäre des Internationalen Olympischen Komitees dennoch etwas länger brauchten, als alle anderen Entscheider in allen anderen Sportarten, ist ab sofort nicht mehr als eine unbedeutende Randnotiz. Grundsätzlich gibt es viele Gründe, die Entscheidungen der Geschäftemacher an der Spitze des wichtigsten Sportverbandes der Welt infrage zu stellen – für das Coronavirus sind sie nicht verantwortlich. Diese zusätzliche Woche, die das IOC benötigte, um den schweren und historischen Schritt zu gehen, hat der Welt weit weniger geschadet, als eine Corona-Party im Stadtpark.