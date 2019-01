Felix Haßmann gewann im Eröffnungsspringen im Sattel von Balance. Der 33-Jährige aus dem westfälischen Lienen siegte vor Marco Kutscher aus Bade Essen mit Charco und Hans-Dieter Dreher aus Eimeldingen mit Cachacco Blue.

Die Gastgeber starten mit einem großen Kontingent in Leipzig. Allein neun Reiter sind - vor allem wegen des Heimrechts - für den Großen Preis vorqualifiziert, der zugleich die elfte von 13 Stationen des Weltcups ist. Dazu zählt auch Christian Ahlmann, derzeit als Vierter bester Deutscher in der Weltcupwertung.

Nach zehn Etappen führt der Schweizer Steve Guerdat vor Pieter Devos (Belgien) und Martin Fuchs (Schweiz). Nach dem Turnier in Leipzig gibt es nur noch die Stationen in Bordeaux und Amsterdam, bei denen Punkte für die Qualifikation gesammelt werden können. Das Final-Turnier, bei dem alle Reiter bei null anfangen, ist am ersten April-Wochenende in Göteborg.