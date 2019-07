Sein Pferd Mary Lou sei nach den beiden Runden des Nationenpreises müde, sagte der in der Nähe von Bonn lebende Reiter: «Ich höre da auf mein Bauchgefühl.» Der 38-Jährige hatte beim Dutch Masters in 's-Hertogenbosch den Großen Preis gewonnen und hätte mit einem Erfolg am Sonntag in Aachen - neben der Prämie von 330 000 Euro - einen Bonus von 500 000 Euro aus der Grand-Slam-Serie kassieren können.

Zum Grand Slam gehören außerdem die Turniere in Genf und Spruce Meadows in Kanada.