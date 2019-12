Auf ihrem 13 Jahre alten Wallach Emilio setzte sich die 50-Jährige aus Rheinberg am Sonntag in der Kür gegen ihren Landsmann Benjamin Werndl aus Aubenhausen auf Daily Mirror durch. Dritte wurde die Österreicherin Victoria Max-Theurer auf Benaglio. Für Isabell Werth war es der dritte Erfolg in der Weltcup-Saison nach ihren Siegen in Lyon und Stuttgart.

Salzburg war die fünfte von insgesamt elf Qualifikationsetappen. Das Weltcup-Finale ist im kommenden April in Las Vegas. In der Gesamtwertung der Westeuropa-Liga führt Werndl vor Helen Langehanenberg aus Billerbeck, die in Salzburg auf Annabelle Vierte wurde. Isabell Werth ist als Weltcup-Titelverteidigerin für das Finale gesetzt.