Deußer siegt beim Fünf-Sterne-Springen in Doha

Doha (dpa) - Daniel Deußer hat den Großen Preis beim internationalen Fünf-Sterne-Springturnier in Doha gewonnen. Im Sattel von Killer Queen blieb der in Belgien lebende 38-Jährige fehlerfrei im Stechen und absolvierte den Parcours in 42,54 Sekunden.