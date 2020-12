Der deutsche Meister aus Riesenbeck setzte sich im Sattel von Coby im Stechen mit der schnellsten Zeit durch. Zweiter wurde der in Belgien lebende Hesse Daniel Deußer mit Tobago vor dem französischen Ex-Europameister Kevin Staut mit Tolede.

Am Vortag hatte Kukuk das Weltcup-Springen gewonnen. Der Reiter aus Riesenbeck setzte sich am Freitag mit Mumbai im Stechen - wie einen Tag später Weishaupt - vor dem zweitplatzierten Deußer mit Tobago durch. Die Veranstaltung in Saudi-Arabiens Hauptstadt war nach zahlreichen Absagen das einzige Fünf-Sterne-Turnier im Dezember.

© dpa-infocom, dpa:201219-99-756236/2