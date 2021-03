Nicht gegen das Herpesvirus geimpfte Pferde sind für die Rennen nicht mehr zugelassen, teilte der Verband mit. Aktuell seien unter den Vollblutrennpferden weltweit noch keine Infektions-Fälle aufgetreten.

Zudem sei in Deutschland die Mehrzahl der Rennpferde und Vollblutzucht-Pferde bereits geimpft, für Zuchtbetriebe sei das seit Jahren Pflicht. Diese Impfverpflichtung wurde nun ausgedehnt. Eine Aussetzung der Rennen in Deutschland sei indes nicht geboten, so wird der Sonntag-Renntag in Dortmund stattfinden, nicht geimpfte Pferde werden nicht starten.

