Der 33-Jährige gewann mit der niederländischen Mannschaft das Teamzeitfahren zum Auftakt der neu organisierten UAE-Tour über 16 Kilometer in Abu Dhabi. Martins Kapitän Primoz Roglic aus Slowenien, bei der vergangenen Tour de France Vierter, konnte sich das Rote Trikot als erster Gesamtführender überziehen.

Jumbo-Visma siegte in 16:49 Minuten vor dem deutschen Sunweb-Team mit dem Tour-Zweiten Tom Dumoulin und Nikias Arndt (+7 Sekunden) sowie Bahrain-Merida (+9). Die stark besetzte Sieben-Etappen-Tour durch das Wüsten-Emirat endet am kommenden Samstag in Dubai. Martin war zur neuen Saison vom Katusha-Rennstall zu Jumbo Visma gewechselt.