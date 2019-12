Schwerer Sturz bei Bahnrad-Weltcup in Brisbane

Brisbane (dpa) - Ein schwerer Sturz hat den Bahnrad-Weltcup in Brisbane überschattet. Beim ersten Omnium-Rennen der Frauen, dem Scratch, gingen am Sonntag in der Kurve gleich mehrere Fahrerinnen zu Boden und schlugen teilweise übereinander.