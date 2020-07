Die dreiwöchige Rundfahrt wird vom 26. Juni bis zum 18. Juli ausgetragen, da bereits eine Woche nach dem Finale in Paris die Straßenrennen in Tokio stattfinden. Das geht aus dem Kalender des Radsport-Weltverbandes UCI hervor.

Damit verdichten sich die Anzeichen, dass die Tour 2021 wohl nicht in Kopenhagen starten wird. Die dänische Hauptstadt hatte einen früheren Tour-Start abgelehnt, weil bis zum 28. Juni noch Spiele der Fußball-Europameisterschaft in Kopenhagen ausgetragen werden. Zuletzt war die Bretagne als möglicher Ersatzausrichter ins Gespräch gekommen. Kopenhagen wäre dann 2022 mit dem Grand Depart an der Reihe.

Die beiden deutschen Ein-Tages-Rennen Eschborn-Frankfurt (1. Mai) und die Cyclassics in Hamburg (15. August) gehören wieder dem WorldTour-Kalender an. Beide Rennen wurden in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt. Der Giro d'Italia findet als zweitgrößte Rundfahrt vom 8. bis zum 30. Mai statt, die Vuelta wird vom 14. August bis zum 5. September ausgetragen.

