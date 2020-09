Der niederländische Meister holte sich am Sonntag nach 181 Kilometer von Pieve Torina nach Loreta den Sieg vor dem Portugiesen Ruben Guerreiro und dem Italiener Matteo Fabro vom deutschen Bora-hansgrohe-Team, der bis wenige hundert Meter vor dem Ziel noch geführt hatte. In der Gesamtwertung führt der Brite Simon Yates weiter mit 16 Sekunden vor dem Polen Rafal Majka. Dritter ist der frühere Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas 39 Sekunden zurück. Die Entscheidung fällt am Montag beim abschließenden Einzelzeitfahren in San Benedetto del Tronto.

