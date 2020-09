Den letzten Café au Lait gönnte er sich auf der Avenue des Champs-Élysées. Dann sah Fabian Wegmann Frankreich nur noch im Rückspiegel. Der Co-Kommentator der ARD freute sich nach knapp vier Wochen Tour auf die Familie in Münster. Den Umweg über Saarbrücken musste er in Kauf nehmen. Dort ging es am Montag zum Corona-Test. Die 107.