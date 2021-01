Dies sagte der 30 Jahre alte Slowake in einer digitalen Medienrunde seines Rennstalls Bora-hansgrohe. «Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich den Kampf um das Grüne Trikot wählen. Aber niemand weiß, was noch passiert», sagte Sagan , als er auf eine mögliche zweiwöchige Quarantäne vor den Spielen in Tokio angesprochen wurde.

Sollte ein solcher Quarantäne-Fall im Vorfeld der Spiele eintreten, wäre es den Radprofis nicht möglich, die Tour de France zu beenden und beim Olympia-Rennen zu starten. Das Profil des Olympia-Kurses dürfte für den auch bei Klassiker starken Top-Sprinter Sagan aber ohnehin zu schwer sein.

© dpa-infocom, dpa:210110-99-969384/2