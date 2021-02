Der Pfälzer belegte im Schlusssprint des sechsten Teilstücks der Radrundfahrt von Deira Island nach Dubai über 165 Kilometer den dritten Platz hinter dem siegreichen Iren Sam Bennett und dem Italiener Elia Viviani. Auf den achten Platz fuhr André Greipel.

In der Gesamtwertung blieb alles beim Alten: Tour-de-France-Champion Tadej Pogacar liegt vor der Schlussetappe 45 Sekunden vor dem Briten Adam Yates. Der Portugiese Joao Almeida ist 1:12 Minuten zurück Dritter. Die siebentägige Rundfahrt, die zur World Tour gehört, endet am Samstag in Abu Dhabi.

