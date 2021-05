Das teilte der 28 Jahre alte Franzose auf seinen sozialen Kanälen mit. «Es ist eine persönliche und gut durchdachte Entscheidung», schrieb Alaphilippe .

Er habe die Entscheidung in Übereinstimmung mit dem französischen Radsportverband , seinem belgischen Deceuninck-QuickStep-Team sowie seinem Trainer getroffen. Stattdessen wolle er sich in der Endphase der Saison auf die Verteidigung des Regenbogentrikots bei der Straßenrad-WM in der belgischen Region Flandern (18. bis zum 26. September) konzentrieren. Im vergangenen Jahr hatte sich der Klassikerspezialist auf der Formel-1-Strecke in Imola erstmals den Weltmeistertitel gesichert.

© dpa-infocom, dpa:210514-99-598598/3