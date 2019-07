Die Sehnsucht nach einem Helden auf zwei Rädern bleibt. Seit Bernard Hinault (1985) wartet die Grande Nation auf einen Tour-Sieg in den Farben Blau, Weiß und Rot. Auch 2019 wird kein weiterer Franzose seinen Platz auf dem Denkmal zu Ehren der einheimischen leiderprobten Heroen auf der Raststätte „der Pyrenäen“ an der Autobahn 64 zwischen Pau und Tarbes finden.

Dabei haben Julian Alaphilippe und Thibaut Pinot das gelbe Fieber entfacht, die Volksseele lange befriedigt. Das französische TV vermeldete während der dreiwöchigen Rundfahrt einen Zuschauerrekord nach dem anderen. Großes Kino – bis zur 19. Etappe. Das (Wetter-)Drama in den Alpen rührte ein ganzes Land zu Tränen. Viel mehr Spektakel geht nicht.

Dafür lacht Kolumbien das Sportlerherz. Dessen aktuell berühmtester „Sohn“ Egan Bernal hat sich auf den Olymp gehievt. Mit gerade 22 Lenzen. Ein südamerikanischer Matador, dieser 60 Kilogramm leichte „Kletter-Floh“ – der auf den letzten Etappen immer noch etwas draufpacken konnte. Woher nimmt dieser Junge seine Energie? Bis in die letzten Winkel der Anden sind seit Sonntag die Nationalfarben hipp. Bernal – ein Name, der auch in Zukunft Programm ist.

Und die deutsche Fan-Seele? Kam auf ihre Kosten. Emanuel Buchmann sei Dank. Hauchdünn schrammte der zurückhaltende 26-Jährige am Podium vorbei. 25 Sekunden fehlten zum ganz großen Glück. „Er hat das Zeug zum Champion“, adelte Jan Ullrich den Shootingstar der deutschen Radsportszene. Abwarten. Zumindest im Kopf ist Buchmann klar – und steht für die neue Generation von Radfahrern. „Doping wurde mir nie angeboten. Ich denke, wenn ich so weit vorn mitfahre, dann zeigt das, dass es so schlecht um die Sauberkeit des Radsports nicht stehen kann“, sagte er unlängst. Fein, wenn dem so ist. Der letzte Zweifel fährt immer mit.