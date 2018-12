Die 34-Jährige unterlag ihr Erstrundenmatch mit 0:3 dem Engländer Ryan Joyce, der in der nächsten Runde gegen Australiens Topspieler Simon Whitlock antreten darf. Bei der WM gab es in diesem Jahr erstmals eine separate Qualifikation für Frauen, durch die sich Dobromyslowa und Lisa Ashton qualifizieren. Beide schieden nun in der ersten Runde aus. Die Russin war 2009 über eine Wildcard schon einmal dabei und verlor damals gegen den Niederländer Remco van Eijden.