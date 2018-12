Die 26-Jährige vom SC Lenggries war beim ersten Damen-Rennen der Weltcup-Geschichte auf der berühmten Saslong in Südtirol so gut wie noch nie in ihrer Karriere und hatte auf Siegerin Ilka Stuhec nur 0,89 Sekunden Rückstand. Kira Weidle belegte den achten Platz und bestätigte gut zwei Wochen nach ihrem dritten Platz von Lake Louise ihre gute Form im WM-Winter.

Für Weltmeisterin Stuhec aus Slowenien war es der erste Sieg seit ihrem Kreuzbandriss. Sie gewann vor der überraschenden Zweiten Nicol Delago (+0,14 Sekunden) aus dem italienischen Team und Ramona Siebenhofer aus Österreich (+0,51).