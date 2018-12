Europameister Wade zieht bei Darts-WM in dritte Runde ein

London (dpa) - Darts-Europameister James Wade hat bei der WM in London erwartungsgemäß sein Auftaktmatch gewonnen. Der 35 Jahre alte Engländer schlug am späten Mittwochabend den Japaner Seigo Asada mit 3:2 und zog damit in die dritte Runde ein.