«Das war natürlich sehr schockierend und überraschend für mich. Ich werde nächste Woche operiert», schrieb der 29-Jährige in den sozialen Netzwerken. Die Verletzung hat er sich bereits in Bormio beim zweiten Abfahrtstraining zugezogen. «Allerdings hatte es sich in den nächsten Tagen bei den Rennen nicht schlecht angefühlt», berichtete Sander. Mit der Verletzung kam Sander in der Abfahrt am 28. Dezember auf Platz 35 und belegte im Super-G tags darauf Rang 14.