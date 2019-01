Erst im dritten Satz musste der 32-jährige Spanier den eigentlich erwarteten Widerstand des noch ein Jahr älteren Berdych brechen. Im Viertelfinale am Dienstag trifft die derzeitige Nummer zwei der Welt auf den Amerikaner Frances Tiafoe. An seinem 21. Geburtstag bezwang der Weltranglisten-39. den höher eingeschätzten Bulgaren Grigor Dimitrow 7:5, 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 7:5.

Die frühere Tennis-Weltranglisten-Erste Maria Scharapowa ist dagegen im Achtelfinale ausgeschieden. Die einstige Siegerin aus Russland, die zudem noch dreimal im Finale stand, verlor 6:4, 1:6, 4:6 gegen die australische Lokalmatadorin Ashleigh Barty. In der Runde zuvor hatte die 31-jährige Scharapowa noch Titelverteidigerin Caroline Wozniacki aus Dänemark ausgeschaltet. Nach dem Gewinn des ersten Satzes leistete sich Scharapowa eine Schwächephase bis zum 0:4 im dritten Satz. Den möglichen Ausgleich zum 4:4 verpasste sie bei ihrer Aufholjagd.

Barty trifft in ihrem ersten Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier auf die Tschechin Petra Kvitova. Die zweimalige Wimbledonsiegerin gewann zuvor in Melbourne 6:2, 6:1 gegen die erst 17-jährige Amerikanerin Amanda Anisimova. Die talentierte Weltranglisten-87. konnte die Partie nur in der Anfangsphase offenhalten. Die in New York geborene Tochter russischer Eltern war die erste Achtelfinalistin bei einem Grand-Slam-Turnier, die im neuen Jahrtausend geboren wurde. Bei den Herren stand noch kein im Jahr 2000 oder später geborener Spieler unter den letzten 16 bei einem der vier wichtigsten Tennis-Turniere.