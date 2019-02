Das Berliner Duo, das für den Norddeutschen Regatta Verein startet, setzte sich trotz eines Crashs am ersten Tag mit 73,3 Punkten souverän vor den Briten Dylan Fletcher-Scott/Stuart Bithell (91 Punkte) und den kroatischen Weltmeistern Sime und Mihovil Fantela (99 Punkte) durch. «Wir sind glücklich in einem so starken Team zu segeln», sagte Plößel . «Die Ausscheidung für die Olympischen Spiele 2020 wird ein großer Kampf.»