«Das ist Kona 2.0», sagte Oliver Schiek , Ironman-Germany-Geschäftsführer, am Donnerstag in der hessischen Metropole und spielte auf den Klassiker auf Hawaii an. Das Trio hatte in den vergangenen fünf Jahren die WM-Titel in Kailua-Kona geholt. Der Ironman Germany zählt zugleich als Europameisterschaft.