Beim ersten Turnier in Leverkusen gelang dem 29-Jährigen zunächst im Halbfinale das perfekte Spiel mit einem Neun-Darter und später auch nach einem 8:6 über Rob Cross aus England der Turniersieg. «Jeder denkt immer, dass ich ein Roboter bin - aber ich bin kein Roboter und heute war einer der Tage, an denen ich wirklich hart für den Sieg kämpfen musste», sagte van Gerwen . Am kommenden Wochenende steht in Hildesheim die zweite Station der Wettkampfserie auf dem Programm.