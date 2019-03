„Barney schmerzt, dass er keiner der Großen mehr ist“

„Ich will diese Schmerzen nicht mehr“, sagte van Barneveld , von Gefühlen übermannt. Zuvor war der fünffache Weltmeister und Liebling der Fans mit einem desaströsen 1:7 gegen den aktuellen Weltmeister Michael van Gerwen aus der Premier League ausgeschieden. „Ich leide jeden Abend. Ich kann mich nicht mehr aufraffen“, klagte der 51-Jährige, der tatsächlich um Jahre gealtert wirkte. Einige Stunden später ruderte allerdings sein Manager zurück: „Hinter Raymond liegen zwei sehr harte Nächte. Er war voller Emotionen, als er seinen sofortigen Rückzug ankündigte. Ich habe mit ihm gesprochen, und wir sind uns darüber einig, dass es besser ist, ein paar Stunden lang den Kopf freizubekommen und über die Zukunft nachzudenken.“ Also doch noch der Rücktritt vom Rücktritt?

TV-Kommentator Elmar Paulke , der die Darts-Szene seit vielen Jahren begleitet, kommentierte den Premier-League-Abend in Rotterdam live für DAZN. Wir haben ihn am Tag danach am Telefon erreicht.

Raymond van Barneveld: Rücktritt vom Rücktritt 1/8 Dartprofi Raymond van Barneveld verkündete am Donnerstag Abend live im Fernsehen seinen Rücktritt: „Ich habe eine Entscheidung getroffen - ich bin jetzt fertig. Ich will diese Schmerzen nicht mehr“, sagte er nach seinem letzten Premiere-League-Spiel. Foto: Jörg Carstensen

Nach der missratenen Saison mit nur einem Sieg aus neun Spielen zog van Barneveld schonungslos Bilanz: „Ich bin nicht gut genug und ich habe nicht mehr die Energie. Ich könnte sagen, Ray, gib dir ein wenig Zeit, aber es bleibt keine Zeit mehr. Für mich gibt es kein Licht.“ Foto: dpa

Van Barnevelds Manager ruderte schon kurze Zeit später über Twitter zurück: „(...) wir sind übereingekommen, dass es besser ist, ein paar Tage lang den Kopf freizubekommen und über die Zukunft nachzudenken. (...)“. Foto: Jörg Carstensen

Nur 14 Stunden nach der Verkündung seines Rücktrittes will van Barneveld nun doch weiterspielen. In einem Schreiben über den Weltverband PDC verkündete er seinen Rücktritt vom Rücktritt. Foto: Jörg Carstensen

Das Hin und Her begründete er mit seinen Gefühlen. „Ich schämte mich auf der Bühne vor meiner Familie, meinen Freunden und der „Barney Army“. Ich hatte das Gefühl, dass ich alle im Stich gelassen habe und dass der Schmerz sehr schwer zu bewältigen war“. Foto: Jörg Carstensen

Der fünfmalige Weltmeister ist bekannt für seine spontanen Entschlüsse und aus der Emotion heraus getroffenen Entscheidungen. Die überwältigenden Gefühle vom mit über 10 000 Zuschauern bestens besuchten Heimspiel in Rotterdam sorgten für einen Kurzschluss. Schon beim Einlaufen hatte der 51-Jährige Tränen in den Augen gehabt. Foto: Jörg Carstensen

„In der Hitze des Gefechts wollte ich nie wieder so fühlen, aber ich habe realisiert, dass ich nicht aus der Emotion heraus sprechen sollte“, betonte van Barneveld nun, als er seinen Rücktritt rückgängig machte. Foto: dpa

Trotz des Kurzschlusses will er nun doch weitermachen. „Ich will meine Karriere im Alexandra Palace bei einer letzten WM beenden“. Foto: dpa

Waren Sie überrascht, als van Barneveld den sofortigen Rücktritt verkündete?

Paulke: Ja, da waren alle überrascht. Das hatte er offenbar nur mit sich selbst ausgemacht. Dass er aufhören wollte, hatte er in der Vergangenheit schon ein, zwei Mal angedeutet, aber dann war das nur aus der Emotion heraus und nicht definitiv. Gestern war das schon komisch. Was Barney gesagt hat, klang sehr entschlossen. Der ist müde, definitiv. Er ist frustriert, er hat das Gefühl, er hält nicht mehr mit. Das war ja jetzt auch in Rotterdam zu sehen. Da kriegt er zweimal komplett einen auf die Mütze, ist völlig chancenlos. Dazu hat er schlicht keinen Bock mehr. Aber natürlich werden seine Partner nicht erfreut gewesen sein - die wollen noch eine WM mit ihm machen, ein paar Shirts und ein paar Darts verkaufen, da laufen ja Verträge im Hintergrund. Darum ist auch der Manager sofort reingegrätscht. Ganz ehrlich: Ich weiß jetzt auch nicht, was wirklich ist.

Man schien ihm die Schmerzen, von denen er sprach, auch anzusehen…

Paulke: Absolut. Er ist angeschlagen. Mir hat er erzählt, er habe im letzten Jahr vier Freunde verloren, aber konnte nicht auf eine Beerdigung. Das sind Momente, in denen man sich fragt, ob Darts wirklich alles ist. Als er beim „Walk on“ seine Kette seinem Enkel über den Kopf streifte, habe ich mich zum ersten Mal an dem Abend gefragt, was das denn für eine Geste ist. Das wirkte wie eine Übergabe. Das sah nach Abschied aus.

Man könnte meinen, ein fünffacher Weltmeister lässt sich nicht mehr so leicht aus der Fassung bringen - und doch wirkte er vor allem mental angeschlagen.

Paulke: Barney ist ein ganz sensibler Typ, einer, der immer wieder an sich zweifelt. Er schafft nicht mehr das, was er viele Jahre lang hingekriegt hat. Dass er keiner der Großen mehr ist, das schmerzt ihn. Damit kommt er nicht zurecht.

Wie ist van Barnevelds Legendenstatus entstanden?

Paulke: Er ist ein zugänglicher Typ, wird deshalb auch überall, wo er auftritt, von der „Barney Army“ gefeiert. Zudem hat er natürlich sportlich Großes geleistet. Als er 2006 zur PDC wechselte (Professional Darts Corporation, d. Red.), sein erstes WM-Finale gegen Phil Taylor spielte und dann auch gewann, war das richtig großes Tennis. Dieses WM-Finale war das größte und beste aller Zeiten.

Was bedeutet es für den Darts-Sport und seine öffentliche Wahrnehmung, wenn nach Phil Taylor jetzt die zweite Legende von Bord geht?

Paulke: Ich finde, der Generationswechsel hat längst stattgefunden: Neue Gesichter wie Luke Humphries oder Chris Dobey sind so gut geworden, dass es unter spielerischen Gesichtspunkten kein Problem ist, wenn die Älteren abtreten. Trotzdem gehen damit diejenigen von Bord, die den Sport zu dem gemacht haben, was er heute ist. Natürlich wird man die vermissen, und die waren auch wichtig, um Stimmung zu erzeugen. Spielerisch allerdings halten die ab einem gewissen Punkt nicht mehr mit. Der Sport wird immer besser, immer professioneller.

Wo kommen neue Typen her?

Paulke: Typen sind genug da - ein Peter Wright oder ein Michael van Gerwen beispielsweise. Die sind alle ziemlich unverwechselbar. Und es kommen neue nach, die die entstandenen Lücken nicht nur spielerisch, sondern auch charakterlich füllen können.

Update: In einer ausführlichen Erklärung ruderte van Barneveld am Freitagnachmittag zurück. Es habe in den vergangenen Monaten rund um seine Trennung von Ehefrau Silvia so viel „Trouble“ in seinem persönlichen Umfeld gegeben, dass es eine Illusion gewesen sei zu glauben, er könne das auf der Darts-Bühne abstreifen. Am Donnerstag hätten ihn die Emotionen übermannt. Deshalb der spontane Rücktritt. Er werde nun ein paar Tage aussetzen, um den Kopf frei zu bekommen. Sein letztes großes sportliches Ziel werde die WM im Alexandra Palace sein.