Vier Wochen vor dem Start der Heim-WM in Hamburg suchen auch Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre neuen Partnerin Margareta Kozuch weiter nach Form und Stabilität.

Ludwig/Kozuch kamen mit zwei Siegen in der Qualifikation in die Hauptrunde. Dort kämpfte sich das Hamburger Duo gegen die Brasilianerinnen Maria Antonelli/Carol und gegen das lettische Duo Graudina/Kravcenoka zwar in den Tiebreak, verlor aber jeweils 1:2. Letzte Gelegenheit, vor der WM Selbstbewusstsein zu tanken, ist das nächste Vier-Sterne-Turnier ab 12. Juni in Warschau.

Auch Karla Borger und Julia Sude (Stuttgart), die in der aktuellen Welttour-Serie schon einen dritten Platz vorweisen können, unterlagen am Freitag in Ostrava zum zweiten Mal. Sandra Ittlinger und Chantal Laboureur (Berlin/Friedrichshafen) sowie die deutschen Meisterinnen Victoria Bieneck und Isabel Schneider (Hamburg) kamen über den letzten Gruppenplatz ebenfalls nicht hinaus. Besser machte es das Männer-Nationalduo Julius Thole und Clemens Wickler (Hamburg), das nach zwei Gruppensiegen am Samstag im Achtelfinale steht.