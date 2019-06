Frederique Matla (6. Minute) und Caia van Maasakker (46.) hatten den Tabellenführer mit 2:0 in Führung gebracht, ehe Pia Maertens (48.) für die Gäste verkürzte.

Die Deutschen bleiben damit Tabellenfünfter. Die besten Vier erreichen die Endrunde Ende Juni in Amsterdam und sind zugleich für die Olympia-Qualifikation im Spätherbst gesetzt. Am Freitag (20.30 Uhr) trifft der Weltranglistenfünfte in London auf Olympiasieger Großbritannien.