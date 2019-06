Beste deutsche Angreiferin war Louisa Lippmann mit 20 Punkten. Für Koslowskis Team war es im zehnten Spiel in der Nations League der vierte Sieg.

«Wir haben uns von Woche zu Woche gesteigert und wollen in Stuttgart so viele Siege wie möglich einfahren. Wir rechnen uns gegen jeden Gegner etwas aus», hatte Koslowski vor dem Auftakt gesagt. Gegen Belgien am Mittwoch und schließlich am Donnerstag (jeweils 20.30 Uhr) gegen den EM-Zweiten Niederlande wollen die Deutschen nachlegen.

Koslowskis Team tritt nach der Etappe in Stuttgart noch vom 18. bis 20. Juni in Ningbo (China) an. Für das Finale der Nationenliga vom 3. bis zum 7. Juli qualifizieren sich von insgesamt 16 Teilnehmern nur die besten sechs Teams inklusive dem Gastgeber China. Die USA haben 2018 die Premierenveranstaltung gewonnen.