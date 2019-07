Das Hamburger Nationalteam bezwang die Iraner Bahman Salemiinjehboroun und Arash Vakili mit 2:0 (21:18, 22:20). «Mit den Ergebnissen sind wir zufrieden. An unserem Spiel wollen wir noch feilen. Da ist noch Luft nach oben», sagte 2,06-Meter-Mann Thole. Wie schon beim 2:0 zum Auftakt gegen Ruanda konnte das beste deutsche Duo die Aufregung nicht ganz ablegen und musste im zweiten Satz sogar in die Verlängerung.

«Das müssen wir noch ein bisschen ablegen. Wir merken es schon, dass viele Augen auf uns gerichtet sind», erklärte der 22 Jahre alte Blockspieler Thole: «Aber der zweite Sieg bei der ersten Heim-WM und dann noch in der eigenen Stadt ist cool.» Thole/ Wickler hatten im Vorjahr beim Welttour-Finale ebenfalls in Hamburg überraschend Platz vier belegt, inzwischen steht das Duo auf Platz zwölf der Weltrangliste. «Wir merken gerade, was es mit uns macht. Wir reden viel mit unserer Psychologin», berichtete Thole. Im Endspurt gegen Iran seien sie zumindest «nicht in Hektik verfallen», sagte Wickler.

Victoria Bieneck und Isabel Schneider (Hamburg) verbuchten am Montag im dritten WM-Spiel den ersten Sieg. Leonie Körtzinger und Sarah Schneider (Hamburg) verloren in ihren Gruppen zum zweiten Mal. Beide Duos könnten als Dritte über die Hintertür noch weiterkommen.