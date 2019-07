Vincent Keymer: Kleiner Schach-Riese mit großen Zielen

Berlin (dpa) - Wenn ein 14-Jähriger gegen einen doppelt so alten Weltmeister antritt, dann horcht man schon auf und guckt genau hin. Vincent Keymer hat schon gegen Magnus Carlsen gespielt. Das größte deutsche Schachtalent bewundert den coolen Norweger, den besten Spieler der Welt.

Im dpa-Interview spricht der Teenager über seinen Alltag, das Training, die Schule - und wie alles begann mit dieser wunderbaren Freundschaft.

Frage: Jetzt sind ja Schulferien. Wo ging's denn hin?

Antwort: An den Bodensee. Da ist es immer ganz nett. Man hat das Wasser, keine lange Anreise und kann dort auch schön Fahrrad fahren.

Frage: Mit fünf Jahren hast Du zufällig ein Schachbrett gefunden? Wo genau?

Antwort: Das erste Schachbrett habe ich in Hannover gefunden, in unserer Zweitwohnung. Ich hab' das irgendwo gesehen, in irgendeinem Schrank, in einer offenen Kommode. Ich war fünf Jahre alt, noch ein Kind, und ich wollte halt wissen, was das ist. Das war übrigens kein Holzbrett, sondern einfach eine Plastikfolie.

Frage: Und an diesem Tag fing eine wunderbare Freundschaft an?

Antwort: Das hat noch ein bisschen gedauert, bis ich wirklich angefangen habe, mich mit Schach ernsthafter zu befassen. Aber das war vielleicht der Grundstein. Eine wunderbare Freundschaft - ja, das kann man heute so sagen.

Frage: Denkst Du jeden Tag an Schach?

Antwort: Ja. In jedem Fall. Ich tue ja auch jeden Tag was für Schach. Auch im Urlaub. Aber Schach alleine ist nicht mein Leben! Da gibt es noch ganz viele andere Sachen. Vor allem die Schule. Aber ich brauche auch ein bisschen was zum Ausruhen, ich will mich mal austoben. Im Garten Fußball spielen. Fahrrad fahren. Natürlich nimmt Schach viel Zeit ein - aber es ist nicht das ganze Leben.

Frage: Wie viel Freizeit lässt Dir Schach denn noch?

Antwort: So viel, wie ich will im Prinzip. Das kann ich meistens selbst regulieren. Manchmal ist auch mein Trainer Peter Leko für eine Woche hier - dann ist natürlich der Tagesplan etwas fester. Aber so lange ich hier alleine trainiere, entscheide ich schon selber. Da heißt es dann nicht: Nach drei Stunden klingelt der Wecker, und dann habe ich eine Stunde Freizeit. Da bin ich sehr flexibel.

Frage: Wie hältst Du Dich fit für den Denk-Sport?

Antwort: Früher war ich im Fußballverein. Das Problem: An Wochenenden war ich sehr selten da. Turniere, Trainingslager, ich konnte mich da halt nie richtig an die Termine halten. Fahrradfahren hat den großen Vorteil, dass ich immer losfahren kann, wann ich will.

Frage: Wie lange dauerte Deine kürzeste und Deine längste Partie?

Antwort: Eine normale Turnierpartie habe ich mal in etwa einer Stunde gewonnen - und die längste dauerte 6 Stunden und 45 Minuten.

Frage: Ist der Titel Großmeister eigentlich ein großes Ziel für Dich? Oder nur eine Stufe, die man en passant nimmt?

Antwort: Das ist ein wichtiger Titel, wie die anderen auch. Aber nur eine weitere Stufe, klar, die muss noch erreicht werden. Man muss weiter trainieren, und irgendwann kommt das dann auch, wenn man gut genug ist. Ich bin dieses Jahr schon zweimal mit weniger als 0,5 Punkten daran vorbeigeschrammt. Großmeister - das ist nichts Alltägliches. Aber etwas irrsinnig Besonderes ist es auch nicht.

Frage: Hast Du ein Vorbild?

Antwort: Eher Vorbilder. Nicht nur eins. Mich faszinieren viele gute Schachspieler, frühere Weltmeister zum Beispiel. Bei fast jedem Spieler findet man etwas Besonderes. Ich versuche, mir von jedem das herauszupicken, was ich am liebsten mag.

Frage: Wie oft hast Du schon gegen Weltmeister Magnus Carlsen gespielt?

Antwort: Ein Mal. Nach gut sechseinhalb Stunden habe ich verloren. Das war in diesem Jahr, im April, bei den Grenke Chess Classic.

Frage: Spielst Du jede Partie von Magnus nach?

Antwort: Nicht alle, aber die meisten. Die Top-Partien guckt man sich schon an, auf dem Handy oder dem Computer. Aber meistens verfolgt man ja wichtige Turniere und Partien live.

Frage: Was hat Magnus Carlsen mit 28, was der genau halb so alte Vincent Keymer (noch) nicht hat?

Antwort: Ein enormes Wissen - ganz, ganz krass. Und er hat natürlich viel Erfahrung. Was die Top-Spieler unter anderem voneinander trennt, dieses kleine große Bisschen, ist sowieso schwer zu sagen. Ich muss erst mal noch ganz, ganz viel lernen, damit ich überhaupt überlegen kann und weiß, was mir noch endgültig fehlt.

Frage: Spielst Du oft gegen Computer?

Antwort: Nein. Das ist vollkommen sinnlos! Gegen diese ausgeklügelten Computerprogramme kann heute kein Mensch auf der Welt etwas machen. Keiner hat da auch nur annähernd eine Chance.

ZUR PERSON: Vincent Keymer (14) gilt als größtes deutsches Schachtalent. Als Fünfjähriger beginnt er mit dem Schachspiel - ein Jahr später gewinnt er schon die internationale U8-Meisterschaft. 2017 wird er der jüngste Internationale Meister, den Deutschland je hatte. Ein Jahr später erfüllt er mit dem Turniersieg bei den Grenke Open in Karlsruhe seine erste Norm als Großmeister. Sein Trainer ist der ungarische Großmeister Peter Leko. Vincent Keymer wohnt in Saulheim (Rheinland-Pfalz) und besucht das Gymnasium Nieder-Olm. Nach den Sommerferien kommt er in die 11. Klasse. An freien Wochenenden trainiert er etwa sechs Stunden täglich.