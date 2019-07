Die Mannschaft von Bundestrainer Hagen Stamm unterlag in ihrem ersten Platzierungsspiel nach dem Viertelfinal-Aus 16:17 (3:3, 3:3, 3:2, 3:4, 4:5) gegen Serbien. Beste Torschützen in der regulären Spielzeit im erneut sehr forsch auftretenden Stamm-Team waren Timo van der Bosch , Maurice Jüngling und Dennis Eidner mit je zwei Treffern. Im Fünfmeterwerfen scheiterte Lucas Gielen am serbischen Torwart.

Am Samstag entscheidet sich in einer weiteren Partie nun, ob Deutschland die Weltmeisterschaft auf Rang sieben oder acht abschließt.