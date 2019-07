«Das war eine schwache Leistung. Wir sind zu selten in einen Tempo-Flow gekommen, uns sind auch zu selten gute Aktionsketten gelungen», sagte Kermas .

In zwei weiteren Tests trifft die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) ebenfalls in Krefeld am Freitag (19.00 Uhr) und am Sonntag (11.30 Uhr) auf die Niederlande. Kermas will am Samstag seinen Kader für die EM vom 17. bis 25. August in Antwerpen nominieren.