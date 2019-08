EM statt Finals in Berlin: Wasserspringer in Kiew gefordert

Titelkämpfe in der Ukraine

Berlin (dpa) - Statt bei den Finals in Berlin um nationale Meisterehren zu kämpfen, bereiten sich die deutschen Wasserspringer auf die Europameisterschaften in Kiew vor. Von Montag bis Sonntag sind Rekordeuropameister Patrick Hausding und seine Teamkollegen in der Ukraine gefordert.