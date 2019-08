Die 30 Jahre alte Hamburgerin setzte sich im Kampf um Bronze in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm gegen die Weltranglisten-Zweite und Olympiasiegerin Tina Trstenjak aus Slowenien durch. Für Trajdos, die Europameisterin von 2015, ist es die erste Einzelmedaille bei einer Weltmeisterschaft. Nach einer Viertelfinal-Niederlage war sie über die Trostrunde weitergekommen.

Ebenfalls den Sprung in die Finalkämpfe schaffte der Weltranglisten-Fünfte Dominic Ressel in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm. Der 25-Jährige aus Kronshagen verlor in der Trostrunde allerdings gegen den Olympia-Dritten Antoine Valois-Fortier aus Kanada und verpasste damit eine Medaille. Ein frühes Aus musste der Weltmeister von 2017 und WM-Dritte von 2018, Alexander Wieczerzak, hinnehmen. Der 28-Jährige unterlag in Runde drei dem Griechen Alexios Ntanatsidis und konnte damit keine wichtigen Punkte für das Olympia-Ticket sammeln, um das er mit Ressel konkurriert.

Die WM endet mit dem Mixed-Team-Wettkampf am Sonntag. An den ersten drei Wettkampftagen in Tokio war das 18-köpfige deutsche Team ohne Medaille geblieben. Die Titelkämpfe im Mutterland des Judos gelten ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Tokio als Generalprobe und bringen zudem reichlich Punkte für die Olympia-Qualifikation.