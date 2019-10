Frodeno will noch «ein paar Jährchen» dranhängen

Kailua-Kona (dpa) - Der zweimalige Hawaii-Triathlon-Sieger Jan Frodeno will seine Karriere noch einige Zeit fortsetzen. «Ich liebe diesen Sport», sagte der Sieger von 2015 und 2016 in einem Interview des ZDF-«Morgenmagazins» in Kailua-Kona.