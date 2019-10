In 15:10,82 Minuten blieb er 13 Sekunden über seiner Siegerzeit von vor einer Woche beim Rennen in Budapest. Wellbrock hatte diesmal aber leicht erkrankt bewusst Tempo rausgenommen. «Es war vernünftig, dass ich heute nicht unter 15 Minuten geschwommen bin», sagte der Doppel-Weltmeister der Titelkämpfe im Sommer in Südkorea.

Der Magdeburger Wellbrock gewann das Rennen vor dem Spanier Albert Escrits, der nach 15:12,15 Minuten nur knapp hinter dem Favoriten anschlug. Dritter wurde der Franzose David Aubry.

Über ihr erstes Weltcup-Podest durfte sich die 18 Jahre alte Brustschwimmerin Anna Elendt freuen. Sie wurde in 1:08,87 Minuten Dritte über 100 Meter.

Vor Wellbrock und Elendt schlug Weltcup-Rekordgewinnerin Katinka Hosszu einmal mehr zu. Der Sieg über 400 Meter Lagen war ihr 298. im Weltcup - in Berlin soll am Sonntag die Marke von 300 fallen.